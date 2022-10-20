الضرائب تنشئ رابطا للاستعلام عن القائمة السوداء لغير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية

كتب أحمد يعقوب

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية:



- إنشاء رابط استعلام عن القائمة السوداء للممولين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقا لقرارات الالزام الصادرة لهم.



- الممولين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية طبقاً لمراحل الإلزام سيتم تصنيفهم ذو مخاطر عالية، ولن يعتد بأي من فواتيرهم الورقية في رد أو خصم الضريبة وإثبات التكاليف في أول أبريل القادم.

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة أنشأت، رابط جديد على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب للاستعلام عن أي ممول قام بالتسجيل، أم لم يسجل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي للممول على الرابط التالى:- https://www.eta.gov.eg/ar/registered

كما أنشأت المصلحة رابط آخر جديد للاستعلام عن قائمة سوداء تحذر فيها مصلحة الضرائب المصرية من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة طبقاً لمراحل الإلزام والقرارات الصادرة لهم ، لافتا أن تصنيف هذه الشركات سيكون ذات مخاطر عالية ، ومشددا على أنه لن يعتد بأي من فواتيرهم الورقية في رد أو خصم الضريبة وإثبات التكاليف وذلك منذ أول أبريل القادم .

واوضح " رئيس مصلحة الضرائب " أنه للاستعلام عن هذه القائمة السوداء لهؤلاء الممولين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالضغط على الرابط التالي:- https://www.eta.gov.eg/ar/tp-obl-sta-blo-form