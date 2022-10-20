"الصحة": مستشفى الهرم التخصصى يفتتح وحدة عمليات جراحة القلب المفتوح

افتتحت مستشفى الهرم التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وحدة عمليات جراحة القلب المفتوح وقامت الوحدة بإجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح وتم العملية بنجاح وذلك للعمل على انهاء حالات قوائم الانتظار لحالات القلب المفتوح، بحضور الدكتور علاء حمدى المدير الطبى والدكتور كريم عرفة مدير العمليات ونواب المدير.

شمل الفريق الطبى المعالج الدكتور محمود مازن أستاذ جراحة القلب المفتوح بمعهد القلب ورئيس الوحدة، الدكتور احمد حلمى أستاذ جراحة القلب المفتوح بجامعة عين شمس الدكتور ماجدعبدالوهاب استاذ التخدير بالقصر العينى والفريق المعاون.

قال الدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم التخصصى، إن المستشفى تعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة لخدمة المرضى والسعى دائما فى تقديم ما هو أفضل.

أضاف مدير عام المستشفى، أن تلك الخدمات فى اطار توجيهات الدكتورة مها ابراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، فى العمل على التوسع فى تقديم كافة الخدمات الطبية المختلفة والمهمة التى تعمل على انقاذ حياة مريض.

ذكر خليل، أن المستشفى تقدم خدمات الكشف بأقسام الجلدية والرمد والجراحة العامة والباطنة والأطفال والعظام والعلاج الطبيعى والأنف والأذن وقسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وقسم خاص للأسنان، وقسم للمبتسرين وحديثى الولادة، ووحدة الغسيل الكلوي.

أضاف منصور أن المستشفى تشارك فى مبادرة رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار، وتعمل باستمرار على افتتاح جميع الاقسام المميزة لتقديم خدمات متميزة.

من جانبها قالت الدكتورة مها ابراهيم رئيس امانة المراكز الطبية، إن مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الامانة على أعلى مستوى، مع وضع خطة شاملة لتطوير كافة المستشفيات.

يذكر أن مستشفى الهرم التخصصى تحتوى على أحدث أجهزة رسم القلب والموجات الصوتية للقلب، وأحدث المعامل وأجهزة الأشعة وكافة الخدمات الطبية.