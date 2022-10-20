الصحة: تخصيص 24 لجنة لعلاج الطلاب المكتشف إصابتهم بفيروس سى

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى بين طلاب المدارس تؤدى خدماتها بالمجان للطلاب.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تستهدف العام الحالي فحص 2 مليون و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية، وتقديم العلاج للحالات المكتشفة.

وتابعت: يتم إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريقا طبيا تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي ومدربين على أعلى مستوى، حيث يتم تقديم خدمة الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدة التعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأوضحت أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحصوين للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، والبالغ عددهم 24 لجنة كبد أطفال، تضم عدد من أطباء الأطفال المدربين على بروتوكول العلاج.