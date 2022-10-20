الشباب والرياضة تطلق فعاليات مشروع الفنون التراثية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات مشروع الفنون التراثية، وفى هذا السياق قال عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشئ بالشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تم اطلاق فاعليات مشروع الفنون التراثية والتجمع الأول لورش العمل الفنية بمركز شباب السلام بالعريش .

وأوضح أن المشروع يتضمن ورش عمل فنية و تراثية تهدف لصقل المواهب الفنية للطلائع الموهوبين في مجال الرسم والفن التشكيلى والمشغولات الفنية والتراثية.

كما يهدف المشروع، لتعليم النشء أبجديات وأساسيات الفنون التراثية، وتنمية و تعليم النشء من خلال ورش تصنيع الجلود والنسيج الخيامية بمختلف أشكالها على أيدى مدربين مختصين، يستهدف قرابة 100 طليع وطليعة.