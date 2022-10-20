اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الشباب والرياضة تطلق فعاليات مشروع الفنون التراثية بشمال سيناء

الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:12 م
الشباب والرياضة تطلق فعاليات مشروع الفنون التراثية بشمال سيناء جانب من فعاليات مشروع الفنون التراثية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات مشروع الفنون التراثية، وفى هذا السياق قال عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشئ بالشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تم اطلاق  فاعليات مشروع الفنون التراثية والتجمع الأول لورش العمل الفنية بمركز شباب السلام بالعريش .

وأوضح أن المشروع يتضمن ورش عمل فنية و تراثية تهدف لصقل المواهب الفنية للطلائع  الموهوبين  في مجال الرسم والفن التشكيلى والمشغولات الفنية والتراثية.

كما يهدف المشروع، لتعليم النشء أبجديات وأساسيات الفنون التراثية، وتنمية و تعليم النشء من خلال ورش تصنيع الجلود والنسيج الخيامية بمختلف أشكالها على أيدى مدربين مختصين، يستهدف قرابة 100 طليع وطليعة.


شمال سيناء

الشباب والرياضة

سيناء



الموضوعات المتعلقة

تلاميذ معهد أزهرى بشمال سيناء تسلقوا النخل فى حصة تدريب عملى على حصاده.. صور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:06 ص

زيادة مساحة أشجار الزيتون بمزرعة الشباب والرياضة بشمال سيناء لـ35 فدانا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 09:48 ص

حركة البناء والتعمير مستمرة على أرض الفيروز.. تطوير ميناء العريش البحرى وإنشاء 22 مدرسة جديدة.. ورفع كفاءة المستشفى المركزى بتكلفة 380 مليون جنيه.. وإنشاء 10 تجمعات تنموية فى منطقة وسط سيناء.. صور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:00 ص

تنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الروضة فى شمال سيناء

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة