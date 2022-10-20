السفينة Mein Schiff 6 تصل ميناء سفاجا وعلى متنها 2182 سائحا من جنسيات.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء سفاجا البحري، صباح اليوم الخميس، السفينة السياحية Mein Schiff 6 وعلى متنها 2182 سائحا من جنسيات مختلفة و912 فرد طاقم، والتي يبلغ طولها 275 مترا وعرض 38.8 متر وغاطس 8 أمتار وجنسيتها مالطا، وذلك لزيارة المناطق السياحية بالأقصر وأسوان وتغادر صباح الغد متجهة إلى ميناء العقبة، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وإعلان حالة الطوارئ لكافة الجهات العاملة .

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانى البحر الأحمر على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وسرعة إنهاء الإجراءات وأخذ كافة الاحتياطات الإجرائية والأمنية لاستقبال السياح، حيث تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية وإظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة .



السفينة السياحية لحظة دخولها علي الغاطس



السياح عند وصولهم للميناء



سفينة سياحية



سياح من كل دول العالم



فور وصول السفينة السياحية لسفاجا







