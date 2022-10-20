السجن 6 سنوات لـ3 متهمين لسرقتهم سلسلة فضة وهاتف محمول من طالب بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي، رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار الحسيني أحمد عطا، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير الجنايات ياسر متولي، بالسجن 6 سنوات لكل من " ع.ح.ال" و " ع.ع.م" و" أ.ع.ا" لاتهامهم بالسرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5242 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهمين بسرقته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أنه حال سير المجني عليه " ا.ا.ش" طالب، بالطريق العام استوقفة المتهمين كل من " ع.ح.ال" و"ع.ع.م"، واستدرجه المتهم الأول في الحوار الي أن اشهر في وجهة سلاح أبيض نصل كتر، ووضعه علي رقبته مهددا إياه بالاذاء لبث الرعب في نفسة، وشلوا حركته فاتنزع المتهم الأول سلسلة فضية من عنقة وجذب الثاني هاتفه المحمول من يده وفروا هاربين، وقاموا ببيع تلك المسروقات الي المتهم الثالث "ا.ع.ا"، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.