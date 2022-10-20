اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 08:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 6 سنوات لـ3 متهمين لسرقتهم سلسلة فضة وهاتف محمول من طالب بالإسكندرية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:38 م
السجن 6 سنوات لـ3 متهمين لسرقتهم سلسلة فضة وهاتف محمول من طالب بالإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية -أرشيفية
الإسكندرية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي، رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار الحسيني أحمد عطا، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير الجنايات ياسر متولي، بالسجن 6 سنوات لكل من " ع.ح.ال" و " ع.ع.م" و" أ.ع.ا" لاتهامهم بالسرقة بالإكراه.
 
 
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5242 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهمين بسرقته بدائرة القسم.
 
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أنه حال سير المجني عليه " ا.ا.ش" طالب، بالطريق العام استوقفة المتهمين كل من  " ع.ح.ال" و"ع.ع.م"، واستدرجه المتهم الأول في الحوار الي أن اشهر في وجهة سلاح أبيض نصل كتر، ووضعه علي رقبته مهددا إياه بالاذاء لبث الرعب في نفسة، وشلوا حركته فاتنزع المتهم الأول سلسلة فضية من عنقة وجذب الثاني هاتفه المحمول من يده وفروا هاربين،  وقاموا ببيع تلك المسروقات الي المتهم الثالث "ا.ع.ا"، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

اخبار الإسكندرية

عقوبة السرقة بالإكراه

سلاح أبيض

محكمة جنايات الإسكندرية

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة

إحالة أوراق سائق للمفتى لقتله شخصا والتمثيل بجثته فى الشارع بالإسكندرية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:04 م

"معهد علوم البحار" بالإسكندرية: تنفيذ المسح الصوتى لرصد تجمعات الأسماك بالبحر

الخميس، 20 أكتوبر 2022 05:37 م

هندسة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "التغيرات المناخية بين المخاطر والتأقلم"

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:55 م

طقس الإسكندرية بعد انتهاء الموجة المتقلبة.. خروج الأهالى للاستماع بأجواء الخريف الدافئة وممارسة هواية صيد السنارة.. شركة الصرف الصحى تعلن إلغاء حالة الطوارئ.. و"الأرصاد" تحذر من أجواء باردة ليلا.. فيديو وصور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة