السجن 3 سنوات لسائق لقيادته سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا وغرامة مبلغ 10 الاف جنيه للمتهم " إ.خ.ب" والزامة بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بقيادة سيارة تحت تأثير المخدرات.



تعود احداث القضية المقيدة، برقم 8921 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث المرور، بقيام المتهم بتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطريق العام.



كشفت تحريات ضباط مباحث مرور الإسكندرية، أنه أثناء القيام بمزاولة مهام أحد الاكمنه المورية بدائرة قسم محربك، طلبت رخص القيادة والمركبة من المتهم " إ.خ.ب" سائق، وتبين أثناء ذلك أنه تلثم بكلام غير مفهوم، طلب منه إجراء تحليل المخدرات، وثبت من تقرير فحص العينات بأن المتهم متعاطى لمادة الحشيش والمدرج بالجدول، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.