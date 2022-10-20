الزميل محمد ثروت يحاضر طلاب المعاهد العليا فى افتتاح النشاط الثقافى بالتعليم العالى

قدم الكاتب الدكتور محمد ثروت محاضرة لطلاب المعاهد العليا فى إطار مبادرة "معاهد فيها ثقافة" برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

و ذكر بيان للمركز الإعلامى للإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة ان محاضرة الدكتور محمد ثروت ضمن فعاليات إدارة النشاط الثقافي ومنها ورشة عمل للتدريب علي أساسيات المجالات الثقافية ومسابقة المجالات الثقافية.

وقد تناولت المحاضرة فن المقال وأسسه وتعريف أساسيات كتابة المقال وتوضيح الفروق بين أنواع المقال وكيفية تناول مختلف المواضيع و الفروق بين انواع المقالات اذا كانت مقالات اجتماعية أو ثقافية أو علمية، وتوضيح أهم النقاط في المقال وكيفية إبرازها للقارئ.

وتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل واختيار كل مجموعة لموضوع و مناقشتهم في كل المقالات المكتوبة.

وفي ختام الورشة تم تقييم المقالات وتوزيع شهادات التقدير علي الطلاب.

جدير بالذكر أن المحاضرات وورش العمل التثقيفية بإشراف عام السيد عطا وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع التعليم، وخيري حسين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني و الطلاب و أحمد أبو المحاسن- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة.

وأميمة الصدار كبيرة الأخصائيين والمشرف العام علي النشاط العلميو حنان عبد الرحمن كبيرة الأخصائيين والمشرف العام علي النشاط الثقافي و اسامة صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي.