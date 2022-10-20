وجرت المراسم الرسمية لتقديم أوراق الاعتماد في حضور وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب وعدد من المسئولين.

ولدى وصول السفيرين تباعا الى القصر الجمهوري، عزفت موسيقى الجيش نشيد لبنان التي يمثلها كل سفير، وتم رفع علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

وخلال الحفل، نقل السفيران إلى الرئيس عون تحيات البابا فرنسيس وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، وشددا على العمل على كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين الكرسي الرسولي وسلطنة عمان ولبنان.

وحمّل رئيس الجمهورية السفيرين تحياته الى مسؤولي دولتيهما، مؤكدا في المقابل حرص لبنان على تمتين العلاقات الثنائية بما يعود بالفائدة على لبنان ودولتيهما واللبنانيين.