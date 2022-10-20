الدفاع الروسية: تصفية 200 عسكرى أوكرانى فى محور كريفوى روج

وأضافت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس، أنها تواصل استهداف مواقع القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا، مؤكدة تدمير جميع الأهداف المحددة مسبقا.



وأشارت إلى أنه تم تصفية أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا خلال محاولتهم الفاشلة لعبور نهر على محور كراستي ليمان، لافتة إلى تدمير 3 مراكز قيادة و4 مستودعات للذخيرة و185 موقع تمركز لقوات كييف .