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الدفاع الروسية: تصفية 200 عسكرى أوكرانى فى محور كريفوى روج

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:22 م
الدفاع الروسية: تصفية 200 عسكرى أوكرانى فى محور كريفوى روج الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على أكثر من 200 عسكري أوكراني، بإحباط محاولتهم الهجوم على محور كريفوي روج. 

وأضافت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس، أنها تواصل استهداف مواقع القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا، مؤكدة تدمير جميع الأهداف المحددة مسبقا. 


وأشارت إلى أنه تم تصفية أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا خلال محاولتهم الفاشلة لعبور نهر على محور كراستي ليمان، لافتة إلى تدمير 3 مراكز قيادة و4 مستودعات للذخيرة و185 موقع تمركز لقوات كييف . 

 


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