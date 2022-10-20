الدفاع الروسية: إسقاط مسيرات وتدمير مستودعات للذخيرة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي - 8" في جمهورية دونيتسك الشعبية و18 طائرة مسيرة في منطقة زابوروجيا وتدمير مقار ومستودعات للذخيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للدفاع الروسية ، اليوم الخميس ، باعتراض ثلاث قذائف من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة في منطقة "نوفوميخايلوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف البيان:" لقد دمرنا أيضا مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفوريتشونوي وجلوشكوفكا ومنطقة خاركي وليوبيموفكا ومنطقة خيرسون، بالإضافة إلى 72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 179 مقاطعة" .

وذكر البيان أن تدمير بطارية أوكرانية لإطلاق صواريخ "أولخا" في منطقة بلدة ليبتسي بمقاطعة خاركوف وخمس نقاط انتشار مؤقت للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات كراماتورسك وسفيرسك وكيروفسك في جمهورية دونيتسك ونوفايا كامينكا وبياتيكاتكا في مقاطعة خيرسون.

وأكد البيان أن القوات الروسية أحبطت كذلك محاولات الجيش الأوكراني لعبور نهر "زريبيتس" في دونباس وقتلت أكثر من 40 جنديا أوكرانيا ودمرت مدرعتين قتاليتين وثلاث شاحنات صغيرة.