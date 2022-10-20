الداخلية تضبط 170 قطعة سلاح و400 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (170) قطعة سلاح نارى، و(400) قضية مخدرات وتنفيذ (85719 ) حكما قضائيا متنوعا.

كما قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- ضبط (25) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 30 متهم لعدد 12 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7226) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (15) قطعة سلاح نارى وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار شن الحملات.

كما ضبطبت أجهزة الأمن، ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها بالقليوبية.

وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة)بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها، مُتخذاً من مسكنه الكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته 6 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – 11 ماسورة حديدية مختلفة الأحجام – 46 قطعة حديدية مختلفة الأحجام خاصة بالأسلحة النارية – 11 قطعة خشبية على شكل مقبض سلاح – أدوات تركيب وإصلاح – هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.