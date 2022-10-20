الداخلية تضبط 103 أطنان سلع غذائية حجبها التجار عن المواطنين

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (478) قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من (203) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (103) طن.

وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة (100) طن.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (719) قضية من بينها (70) قضية "خبز ناقص الوزن" و (91) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

وفى مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط (16) قضية بمضبوطات بلغت أكثر من (119) طن.