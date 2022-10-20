اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 350 ألف جنيه

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:44 م
الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 350 ألف جنيه رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة السويس) تخصص نشاطه فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن السويس تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بالقرب من مسكنه، وبحوزته ( 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350٫000 ألف جنيه)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مخدرات

حوادث

الداخلية

اخبار الداخلية



الموضوعات المتعلقة

الداخلية تضبط 170 قطعة سلاح و400 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:37 م

القبض على مسجل خطر لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة فى العمرانية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:25 م

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية متنوعة من المواد المخدرة فى كفر الشيخ

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:00 م

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4 كيلو شابو ونصف كيلو بانجو فى حملة أمنية بقنا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:26 ص

انهيار مملكة الكيف.. الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه خلال أسبوع

الخميس، 20 أكتوبر 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة