الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 350 ألف جنيه

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة السويس) تخصص نشاطه فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن السويس تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بالقرب من مسكنه، وبحوزته ( 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350٫000 ألف جنيه)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.