اليوم السابع
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الداخلية تداهم وكرا للكيف بالشرقية وتضبط مخدرات بقيمة 75 ألف جنيه

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:45 م
الداخلية تداهم وكرا للكيف بالشرقية وتضبط مخدرات بقيمة 75 ألف جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتم ضبط (3 عناصر إجرامية ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز) حال تواجدهم بمسكنهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).
 
ونجحت الجهود في ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول –سلاح أبيض) وضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).
 
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (75٫000 ألف جنيه تقريباً).

مخدرات

حوادث

الداخلية

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