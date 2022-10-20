اليوم السابع
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الخارجية اللبنانية: فوز سوزان جبور بعضوية اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب

الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:53 م
الخارجية اللبنانية: فوز سوزان جبور بعضوية اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب سوزان جبور
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية فوز المرشحة اللبنانية سوزان جبور بعضوية اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2023 وحتى عام 2026، معربة عن شكرها للدول الأعضاء في "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب" على التصويت للمرشحة.


وأوضحت الخارجية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن المرشحة اللبنانية حصلت على ثاني أعلى نسبة أصوات بلغت 82 من أصل 86 صوتا.


وأضافت أن ذلك الفوز جاء نتيجة لحملة تبادل التأييد التي قامت بها وزارة الخارجية والمغتربين، معربة عن اعتزازها بمسار جبور.


لبنان

سوزان جبور

التعذيب

الأمم المتحدة

أخبار لبنان



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