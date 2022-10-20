الخارجية الفرنسية: إعادة 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين داخل مخيمات بسوريا

فاطمة شوقى

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية إعادة 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين داخل مخيمات في شمال شرقي سوريا.

وذكرت الوزارة "إنه تم تسليم القصر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبي واجتماعي، في حين سيجري نقل النساء إلى السلطات القضائية".. مضيفا:"أن عملية الإعادة من هذا النوع تعد الأكبر لفرنسا منذ ثلاثة أشهر"، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية

ويذكر أن فرنسا أكدت - في سبتمبر الماضي - أنها مستعدة لدراسة إعادة المزيد من عائلات متطرفين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك".. كما عمدت - في مطلع يوليو الماضي - إلى إعادة 35 طفلا و16 امراة.