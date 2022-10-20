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الخارجية الروسية: مواصلة الغرب تزويد أوكرانيا بالأسلحة يدفع لمواجهة عسكرية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:37 م
الخارجية الروسية: مواصلة الغرب تزويد أوكرانيا بالأسلحة يدفع لمواجهة عسكرية المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية عبر مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة تقترب أكثر من الخط الأحمر المتمثل في مواجهة عسكرية مباشرة مع بلادها. 


وقالت زاخاروفا للصحفيين اليوم الخميس:"إن دول "الناتو" كما لو كانت تتنافس مع بعضها البعض وتواصل ضخ الأسلحة والذخيرة لنظام كييف وتزويده بالمعلومات وتدريب جنوده وإعطاء التوجيهات بشأن سير الأعمال العدائية ضدنا"، مشيرة إلى أن ذلك يُقرب الغرب من الخط الخطير المتمثل في اشتباك عسكري مع روسيا". وأضافت:"أن إجمالي المساعدات العسكرية، التي قدمها الغرب لأوكرانيا، بلغت قيمتها 42.3 مليار دولار يأتي أكثر من نصفها من الولايات المتحدة"، معتبرة نشر بعثة تدريبية للجيش الأوكراني خارج أوكرانيا والمساعدة العسكرية المقدمة من دول الاتحاد الأوروبي تزيد من مشاركة الدول الأوروبية في الصراع في أوكرانيا. 


وتابعت:" أن مناورات حلف "الناتو" النووية لا تضيف الاستقرار إلى أوروبا، حيث لا يزال خفض التصعيد ليس من أولويات الحلف"، مؤكدة أن هذه المناورات تمثل توترا إضافيا في ظل الوضع القائم".


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