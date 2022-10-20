اليوم السابع
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الخارجية الروسية ترحب باستقالة "تراس".. وزاخاروفا: وصمة عار وجهلها كارثى

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:55 م
الخارجية الروسية ترحب باستقالة "تراس".. وزاخاروفا: وصمة عار وجهلها كارثى زاخاروفا
كتبت: نهال أبو السعود

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رحبت وزارة الخارجية الروسية برحيل ليز تراس رئيسة وزراء بريطانية، واصفة إياها بأنها "وصمة عار" على زعيمة ستذكر بـ"جهلها الكارثي"، وفقا لصحيفة الجارديان.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "بريطانيا لم تعرف أبدا مثل هذا العار لرئيس الوزراء".

 

وكانت تراس هدفا للتعليقات والسخرية من موسكو منذ زيارتها في فبراير في إطار حملة غير مثمرة من قبل السياسيين الغربيين لتجنب شن موسكو هجوم على أوكرانيا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ادعاء الأمية والجهل يشير إلى تلك الرحلة، عندما كانت تراس وزيرًا للخارجية البريطانية. في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي ، سيرجي لافروف، بدت وكأنها تخلط بين منطقتين في روسيا وأوكرانيا، مما أثار استهزاء واسع النطاق في وسائل الإعلام الروسية.

 

كما سخرت زاخاروفا من جلسة تصوير تراس رفيعة المستوى في إستونيا العام الماضي ، حيث ارتدت سترة واقية من الرصاص وخوذة لركوب دبابة خلال زيارة للقوات البريطانية المتمركزة في دولة البلطيق.


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