الجنايات تعاقب "كهربائى" بالإعدام لتعديه على ابنة زوجته تحت تهديد السلاح

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بالإعدام شنقا لكهربائى متهم بالاعتداء على ابنة زوجته تحت تهديد السلاح.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بقيام زوجها الثانى بالاعتداء على نجلتها من زوجها الأول وعندما حاولت منعه ومقاومته هددها بسلاح أبيض كان بحوزته، وبإجراء التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة الواقعة.

وعلى الفور تم ضبط زوج الأم المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعي الذى أكد تعرضها لواقعة بالاعتداء عليها.

وعقب الانتهاء من التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليه بالاعدام شنقا.