اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بإبعاد سورى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:10 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بإبعاد سورى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وزير الداخلية
أحمد إسماعيل

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نشرت الجريدة الرسمية فى العدد ۲۳۲  الموافق  ۲۰ أكتوبر سنة ٢٠٢٢  قرار وزارة الداخلية  رقم ١٩٣٨ لسنة ٢٠٢٢ وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامـة الأجانـب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة ۲۰۲۲/٩/٢٥ بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام .

( المادة الأولى ) يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالـصالح العـام المـدعو فيـصـل هـلال محمـد ( سوري الجنسية – مواليد ١٩٩٦/٦/13 ) .

( المادة الثانية ) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

كما نشر العدد ٢٣٢ في ٢٠ أكتوبر سنة ٢٠٢٢ وزارة الداخلية قرار رقم 1939 لسنة ٢٠٢٢ وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامـة الأجانـب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة ۲۰۲۲/٩/٢٤  بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

( المادة الأولى يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو  كمال الدين محمود أبو رمـيـح ( سوري الجنسية – مواليد ۲۰۰۳/۳/۱۹ ) .

 ( المادة الثانية ) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .

 ( المادة الثالثة  ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .


الجريدة الرسمية

وزير الداخلية

الامن العام



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