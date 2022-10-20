الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يختتمان فعاليات النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ بحضور الدكتور محمود محي الدين

كتب محمد صبحى

اختتمت الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وحضور الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، اليوم الخميس، فعاليات نموذج محاكاة قمة المناخ COP 27، والذي استمر لمدة ثلاث أيام في الفترة من 18 وحتى 20 أكتوبر، بمشاركة 130 طالبًا من 24 دولة حول العالم.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني لدى مصر ، والوزيرة جيليان كيغان وزيرة الدولة البريطانية لشؤون أفريقيا، و الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة سارة سارة الخشن، أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة البريطانية في مصر ورئيس اللجنة المنظمة لنموذج محاكاة قمة المناخ COP 27.

وأكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن النموذج، يأتي في إطار إيمان الجامعة بدورها في دعم رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP 27 والأجندة العالمية لمواجهة التحديات المناخية، عن طريق نقل نتائج هذا النموذج وأصوات الشباب إلى مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ.

وكشف الدكتور "لطفي"، نتائج نموذج المحاكاة، والتي ستُعرض في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وتطرق للحديث عن أبرزها تنظيم حدث جانبي مستقل، جلسة كاملة يوم 10 نوفمبر في المنطقة الخضراء Green Zone، وتواجد جناح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة الزرقاء Blue Zone.

واستكمل أنه من المأمول أن يتم عرض التوصيات النهائية للمؤتمر المحاكي والتي تم صياغتها في شكل ميثاق المناخ بالجلسة الختامية، كما أنه من المأمول أن يتم إدراجه ضمن الـ global youth statement الذي يتم عرضه بمؤتمر COP 27 الرسمي، كما أنه هناك عدة جلسات مخصصة لعرض نتائج النموذج.

بدوره قال السفير البريطاني لدى مصر، جاريث بايلي، إن المملكة المتحدة، بصفتها رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر قمة المناخ بجلاسكو ، تعتز بتنمية وتعزيز شراكتها الخضراء مع مصر، خاصة عندما يتعلق الأمر بدور الشباب.

من جانبها، استهلت الوزيرة جيليان كيغان، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون أفريقيا، كلمتها بالترحيب بجميع المشاركين وتقديم التهنئة لهم على اختيارهم للمشاركة في هذا النموذج، قائلة أنهم الآن يمثلون بلدانهم وجامعتهم، كذلك جيلهم من الشباب، وأنهم مجتمعون لحل واحدة من أكبر المشاكل والتحديات التي تواجه عصرنا وهو تغير المناخ.

فيما أكد الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، على أهمية دور نماذج المحاكاة في زيادة الوعي المجتمعي بقضايا المناخ، وما يمثله التغير المناخي من تهديد حقيقي لمسارات التنمية المختلفة وتأثيرها على محاربة الفقر وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح أن نموذج المحاكاة الذي أقامته الجامعة البريطانية في مصر ناقش موضوعات حيوية وهامة، وأبرز مدى وعي الطلاب وقدرتهم على تقديم الحلول، كما أظهرت المحاكاة أهمية العمل الجماعي والتعاون، وهو ما يحتاج إليه العالم حالياً لمواجهة مختلف التحديات بما في ذلك تحديات المناخ.

فيما قال أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: " نتشارك مع الجامعة البريطانية في مصر في نموذج محاكاة COP 27"، والذي حضره 130 طالبًا من 24 دولة و 55 جامعة وطنية ودولية لتعلم ومناقشة تغير المناخ، مما يسمح للشباب بتطوير وتقديم بيان المناخ في COP 27.

وأضاف:" تُظهر شراكتنا التزامنا بدعم الشباب ومنحهم مساحة للتعلم وتبادل المعرفة والابتكار".

فيما قالت الدكتورة سارة الخشن، أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة البريطانية في مصر ورئيس اللجنة المنظمة لنموذج محاكاة قمة المناخ COP27، إن نموذج محاكاة قمة المناخ يأتي في إطار إيمان الجامعة بدورها في دعم رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP 27 والأجندة العالمية لمواجهة التحديات المناخية.

وشهدت فعاليات الختام، إعلان أبرز التوصيات التي توصلوا إليها خلال فعاليات النموذج بهدف الوصول إلي مقترحات وحلول تنموية للتصدي لقضية تغير المناخ، والمقرر عقدها في مؤتمر قمة المناخ الفعلي COP 27 في شرم الشيخ.