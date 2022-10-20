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التموين: غرامة 10 آلاف جنيه للمخابز السياحية حال بيع الفينو بأزيد من السعر

الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:20 م
التموين: غرامة 10 آلاف جنيه للمخابز السياحية حال بيع الفينو بأزيد من السعر الفينو
كتب مدحت وهبة

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وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، بإنشاء غرفة ‏عمليات مركزية برئاسة أحمد مهدى مستشار ‏الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، لمتابعة ما يصرف ‏يومياً من دقيق المخابز لإنتاج الخبز الحر والفينو، والتزامها ‏بالأسعار والأوزان المقررة، طبقا للتوجيه الوزارى.
 
وينص هذا التوجيه على أن ‏يكون وزن الخبز الحر 75 جراما ليباع بواحد جنيه، والفينو وزن ‏‏40 جراما بـ 75 قرشا، ووزن 60 جراما بجنيه واحد، والتزام أصحاب تلك المخابز بالإعلان عن الأوزان والأسعار على باب ‏المخبز مباشرة، كما وجه المديريات والأجهزة الرقابية ‏التابعة للوزارة وجهاز حماية المستهلك، بتسيير ‏حملات يومية لمتابعة الالتزام المخابز الحرة بالأسعار والأوزان، ‏مشدداً أن من يخالف ذلك سوف يتعرض لغرامة 10 الاف جنيه
 
ووجه الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏بمتابعة استلام المطاحن انتاج 72% كميات الدقيق او الاقماح ‏المطلوبة بالأسعار المقررة لذلك لصرفها الى مصانع المكرونة ‏التي تصرف انتاجها للمنظومة التموينية، لافتا الى ان غرفة ‏العمليات المركزية منعقدة طوال الأيام وتتابع الامر لحظة بلحظة ‏مع المطاحن ومديريات التموين للتأكد من التزام الكل بالتوجيهات ‏الوزارية في هذا الشأن.
 
 

التموين

الخبز الفينو

سعر الخبز الفينو

سعر الخبز السياحى

أسعار الخبز الفينو

اليوم السابع بلس



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