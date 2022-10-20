التموين: غرامة 10 آلاف جنيه للمخابز السياحية حال بيع الفينو بأزيد من السعر

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، بإنشاء غرفة عمليات مركزية برئاسة أحمد مهدى مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، لمتابعة ما يصرف يومياً من دقيق المخابز لإنتاج الخبز الحر والفينو، والتزامها بالأسعار والأوزان المقررة، طبقا للتوجيه الوزارى.
وينص هذا التوجيه على أن يكون وزن الخبز الحر 75 جراما ليباع بواحد جنيه، والفينو وزن 40 جراما بـ 75 قرشا، ووزن 60 جراما بجنيه واحد، والتزام أصحاب تلك المخابز بالإعلان عن الأوزان والأسعار على باب المخبز مباشرة، كما وجه المديريات والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وجهاز حماية المستهلك، بتسيير حملات يومية لمتابعة الالتزام المخابز الحرة بالأسعار والأوزان، مشدداً أن من يخالف ذلك سوف يتعرض لغرامة 10 الاف جنيه
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة استلام المطاحن انتاج 72% كميات الدقيق او الاقماح المطلوبة بالأسعار المقررة لذلك لصرفها الى مصانع المكرونة التي تصرف انتاجها للمنظومة التموينية، لافتا الى ان غرفة العمليات المركزية منعقدة طوال الأيام وتتابع الامر لحظة بلحظة مع المطاحن ومديريات التموين للتأكد من التزام الكل بالتوجيهات الوزارية في هذا الشأن.
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