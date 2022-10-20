اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" تحذر أصحاب المخابز السياحية: 10 آلاف جنيه غرامة التلاعب فى الأسعار

الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:00 ص
"التموين" تحذر أصحاب المخابز السياحية: 10 آلاف جنيه غرامة التلاعب فى الأسعار فينو - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب المخابز السياحية من التلاعب في أوزان وسعر رغيف الفينو وأيضا الخبز الحر "السياحى"، خاصة بعدما بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات.
 
ويلتزم المخبز السياحي بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.
 
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد تلقى تقريرًا من هيئة السلع التموينية حول تسليم مخابز إنتاج الخبز الحر ‏والفينو الدقيق بمحافظات المنوفية والجيزة والقليوبية طبقًا للأسعار المقررة و‏بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وتم تسليم المخابز المتقدمة لشراء الدقيق من المطاحن التى ‏تقدمت لهيئة السلع التموينية وللمديريات أيضًا ومطاحن الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بالكميات التى طلبوها بعد تقديم الأوراق.

التموين

أسعار الفينو

أسعار الخبز

سعر الخبز الفينو

أسعار الخبز السياح

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

ما حدش يضحك عليك.. أسعار الفينو بعد توفير التموين الدقيق للمخابز السياحية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:08 م

تعمل إيه لو تلاعب صاحب المخبز السياحى فى سعر الفينو.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:00 ص

سعر الفينو.. اعرف حقك.. إزاى تبلغ عن المتلاعبين؟.. إنفوجراف

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:22 م

وزير التموين: سعر رغيف الفينو ‏وزن 40 جراما بـ75 قرشا ووزن 60 جراما بجنيه

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:01 م

بعد توفير وزارة التموين الدقيق للمخابز السياحية.. اعرف سعر الفينو

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:00 م

الحكومة تحل أزمة الكتاكيت بقرارات فورية ورغيف الفينو بـ75 قرشا.. فيديو

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 04:46 م

اعرف عقوبة المخابز المخالفة لقرار ببيع الفينو والخبز السياحى بالأسعار الرسمية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:54 م

توفير الدقيق للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف جنيه للطن.. الهدف طرح رغيف الفينو وزن 40 جراما بـ75 قرشا و60 جراما بجنيه.. و"التموين" تشن حملات رقابية للتصدى للمخالفين

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 09:01 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة