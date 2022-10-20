التضخم فى أوروبا يصل إلى 9.9% مع ارتفاع أسعار الطاقة 40.7%

فاطمة شوقى

تستمر معاناة أوروبا مع استمرار الحرب في أوكرانيا ، وشهدت ارتفاع في التضخم حتى وصل إلى 9.9% في سبتمبر الماضى، وهو رقم قياسى جديد ويمثل تسارعا بمقدار ثمانية أعشار مقارنة بما تم تسجيله في أغسطس ، وفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبية يوروستات.

وأشارت قناة انتينا الإسبانية إلى أنه في حالة الاتحاد الأوروبى ككل، تسارع معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر إلى 10.9% من 10.1 المقابل لشهر أغسطس، كما أنه في سبتمبر كان هناك ارتفاع عام في الأسعار في منطقة اليورو، وبالتالي فإن الزيادة لا تُعزى إلى رقم واحد.

وأشار التقرير الذى أصدره يوروستات إلى أن أسعار الطاقة، التي لا تزال المحرك الرئيسي للسعر، ارتفعت بنسبة 40.7٪ في الشهر التاسع من العام، مقارنة بارتفاع 38.6٪ الذي لوحظ في أغسطس.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 12.7٪ ، وهو ما يمثل تسارعًا قدره 1.7 نقطة مقارنة بزيادة قدرها 11٪ في الشهر السابق، وسجلت الخدمات تضخما بنسبة 4.3٪ ، بزيادة خمسة أعشار ؛ بينما تسارعت أسعار السلع الصناعية غير المولدة للطاقة بنسبة أربعة أعشار لتصل إلى 5.6٪.

باستثناء تأثير الطاقة ، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 6.4٪ في سبتمبر ، مقارنة بـ 5.8٪ في الشهر السابق ، مع استبعاد أيضًا تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة والكحول والتبغ. بلغ معدل التضخم الأساسي مستوى قياسيًا بلغ 4.8٪ ، بزيادة خمسة أعشار عما كان عليه في أغسطس.

في شهر سبتمبر، سجلت 11 دولة من أصل تسعة عشر دولة في منطقة اليورو معدلات تضخم من رقمين، بينما من بين الدول السبع والعشرين، كان هناك ما مجموعه 18 دولة سجلت ارتفاعات في تكلفة المعيشة بنسبة 10٪ على الأقل.