البيت الأبيض: أمريكا ستحتفظ بعلاقة وثيقة مع أى شخص يخلف تراس فى منصبها

وكالات

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستحتفظ بعلاقة وثيقة مع أي شخص يخلف ليز تراس في منصبها، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس استقالتها من منصبها بعد 6 أسابيع من توليها مهام منصبها ، وذلك فى كلمة لها منذ قليل.