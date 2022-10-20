البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجارى" و"هيرميس"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، وتراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 303.753 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 285.841 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 599.402 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.164 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 222.966 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.704 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 99.095 مليون شهادة شركة حديد عز 73.621 مليون شهادة، ليسيكو مصر 1.982 مليون سهم.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.813 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 562.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.9 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.72% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.66%، والعرب على 13.61%، واستحوذت المؤسسات على 32.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.35%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 911.1 ألف جنيه، 10.3 مليون جنيه، 248.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 54 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، 198.3 مليون جنيه، على التوالى.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 10273 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12624 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4194 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3180 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 3573 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.