وأشاد قوجيل، في رسالة التهنئة، التي بعثها لرئيس مجلس الأمة الكويتي، ب"المستوى المرموق" الذي بلغته العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس الأمة الجزائري حرصه على العمل معه على توثيق هذه العلاقات خدمة للمصالح المشتركة في ظل التوجيهات الاستراتيجية لقائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.