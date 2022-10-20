الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، ثمانية فلسطينيين، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال شاب من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس بعد مداهمة منزل عائلته، فيما تم اعتقال خمسة، من بينهم فتى، خلال مداهمات بمدينة الخليل وبلدة سعير (بمُحافظة الخليل) الجنوبية.



وأضافت المصادر أنه تم اعتقال طفل (12 عاما) من بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة، بعد مداهمة منزل عائلته، فيما تم اعتقال شابين آخرين من حي "القرمي" بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وقال أحد سكان بلدة "بيت أمر" في الخليل إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية التي أقامتها منذ سنوات على المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعت المواطنين من الخروج أو الدخول منها وإليها، ما أجبرهم على سلوك طرق بديلة وعرة وبعيدة، وذلك استكمالا لنفس النهج الذي تتبعه في حصار قرى "نابلس" شمالا.

وفي رام الله، أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في قرية "النبي صالح".



وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب أصيب بالرصاص الحي في منقطة الفخذ، ونزف كميات كبيرة من الدم حتى وقع مغشيا عليه، ونقل إلى المستشفى.



ومازالت المواجهات مستمرة في قرية النبي صالح منذ ساعات الصباح. وأغلقت قوات الاحتلال مدخل القرية منذ أمس، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.



وفي نابلس، قمع الاحتلال وقفة سلمية مُنددة بالحصار المفروض على المحافظة منذ عشرة أيام، وقطع اتصالها بالمحافظات الأخرى، وكبدها خسائر اقتصادية عظيمة.



وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المدخل الشمالي للمدينة. وأطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين.



ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الغربي الرئيسي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.



وفي الخليل، وقعت مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين في منطقة "باب الزاوية"، فيما أصيب شاب برصاص "التوتو" خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة "بدو"، شمال غرب القدس المحتلة.