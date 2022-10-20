اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الاتصالات" تنفى إطلاق تطبيقات إلكترونية على المحمول لمنح قروض مالية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:32 ص
"الاتصالات" تنفى إطلاق تطبيقات إلكترونية على المحمول لمنح قروض مالية انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضاً مالية، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الصحة أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أى تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضاً مالية، وأن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، موضحةً أنه لا يوجد أي منصة إلا منصة مصر الرقمية والمعنية بالخدمات الحكومية الرقمية والتي لا يوجد بها أي تطبيقات لمنح قروض، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.
 
 
انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

 


الاتصالات

قروض مالية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

خليك واعى

خليك واعي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة