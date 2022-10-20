الإمارات تستدعى السفير الهولندى احتجاجا على التدخل فى شئون الأردن الداخلية

وكالات

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، السفير الهولندى لدى الإمارات، للاحتجاج على تدخل السفير الهولندى فى عمّان فى شؤون الأردن الداخلية.

وقالت الخارجية الإماراتية فى بيان على موقعها الإلكترونى: “استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير مملكة هولندا لدى الإمارات العربية المتحدة وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على تدخل سفير بلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الشؤون الداخلية للأردن”.

وأكدت الوزارة “تضامن الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، التي أدلى بها السفير الهولندي يوم 19 أكتوبر 2022، والتي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية".

وكان السفير الهولندي في عمان قد كتب تغريدة في حسابه على "تويتر" عقب لقائه بوزير الإعلام: "من دواعي سروري أن ألتقي بمعالي وزير الاعلام السيد الشبول. لقد كانت فرصة لمناقشة قضايا تحظى باهتمام مشترك، بما في ذلك المشهد الاعلامي في الاردن، وقد عبرت له عن القلق بسبب تراجع الاردن من حيث حرية التعبير، بحسب التصنيف العالمي".

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رفضها تدخل السفير الهولندي لتمرير معاملة حكومية لفتح قناة إذاعية، وانتقاده حرية التعبير في الأردن.

وجاء في البيان "تؤكد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفضها التصريح الذي صدر عن السفير الهولندي في عمّان بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام له في لقاء مجاملة، واستغرابها تدخله في معاملة يتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة، ومن غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية كهذه".