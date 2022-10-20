اليوم السابع
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الإسكندرية تعلن إلغاء حالة الطوارئ بعد انتهاء منخفض البحر المتوسط

الخميس، 20 أكتوبر 2022 09:35 ص
الإسكندرية تعلن إلغاء حالة الطوارئ بعد انتهاء منخفض البحر المتوسط الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية إلغاء حالة الطوارئ بالشركة وعودة حالة العمل إلى عادية، نظرا لصدور تقرير هيئة الأرصاد الجوية باحتمال امطار خفيفة خلال يوم الخميس والجمعة يتم عودة السيارات والبدالات إلى أماكن تمركزها.

 

وتحتفظ كل منطقة بعدد 4 سيارات جاهزة للدفع على مدار الساعة بنظام 3 ورادى، وكذلك الطوارئ بعدد 10 سيارة بنفس النظام3 ورادى جاهزة للدفع على مدار الساعة، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

 

 


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