"الأنباء الكويتية" تبرز دعوة الرئيس السيسي للقطاع الخاص للمساهمة فى مشروعات القيم المضافة

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان "السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة بـ الرمال السوداء" أن الرئيس السيسي دعا القطاع الخاص والشركات المحلية إلى المساهمة والاستثمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء في ضوء حجم الاحتياطي الكبير وكذلك حجم الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات التي تدخل في العديد من الصناعات.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وجه في مداخلة خلال افتتاحه أمس مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بكفر الشيخ الجهات المعنية بإتاحة كل البيانات للجميع حتى يتمكنوا من الدخول والاستثمار في هذا المجال الواعد، مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص التي عملت على تنفيذ هذا المشروع كانت محلية واكتسبت خبرة هذا المسار، لافتا إلى أنه تم توفير ما نسبته 60% من مستلزمات المشروع من خلال منتجات مصرية والباقي تم استيراده من الخارج وبالتالي يمكن لهذه الشركات الاستفادة من الخبرة المكتسبة في تنفيذ المزيد من التوسعات في هذا المجال.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي لفت إلى أن الدولة انتظرت المشروع طويلا وتابعت تنفيذ خطوات على مدى أكثر من ثلاث سنوات حتى وصلت فيها المعدات وتم استخدامها لتنفيذ المشروع، موجها كلمة للقطاع الخاص والشركات المحلية قائلا: "المشروع متاح للقطاع الخاص الدخول فيه، وأقول ذلك في كل المشاريع التي افتتحها".