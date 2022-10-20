الأمم المتحدة لمنع الإبادة تعرب عن قلق بالغ إزاء تطورات الوضع فى تيجراي

كتبت : هند المغربي

أعربت أليس وايريمو نديريتو مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المتجدد للنزاع في منطقة تيجراي والذي تنخرط فيه الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها وقوات تدعم سلطات تيجراي.

جاء ذلك لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة وفق بيان المستشار الأممية ،وقال البيان إن استهداف المدنيين على أساس العرق أو الانتماء المتصور للأطراف المتحاربة لا يزال يمثل سمة رئيسية للنزاع، ويزداد سوءا بسبب المستويات المرعبة لخطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وكررت نديريتو النداءات العاجلة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، الداعية إلى وقف فوري للأعمال العدائية.