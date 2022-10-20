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الأزهر: معاملة الطالب الوافد كالطالب المصرى فى تكلفة اشتراكات المترو

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:00 ص
الأزهر: معاملة الطالب الوافد كالطالب المصرى فى تكلفة اشتراكات المترو مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدى مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، موافقة المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات على معاملة الطلاب الوافدين بنفس معاملة الطلاب المصريين، من حيث تكلفة اشتراكات خطوط مترو الأنفاق.
 
 
جاء ذلك بالتنسيق بين مركز تطوير الوافدين، ومكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛ لمخاطبة الجهات المختصة؛ لتلبية احتياجات الطلاب الوافدين، ومراعاة لظروفهم، وتقليل الأعباء المادية والمعنوية عليهم.
 
 
أما عن خطوات الاشتراك بمترو الأنفاق للطلاب الوافدين فهى كالتالى: 
 
1- استيفاء استمارة طلب الحصول على الاشتراك (شهرى - ربع سنوى - سنوى) بختم النسر. 
 
2- صورة جواز السفر الخاص بالطالب الوافد.
 
3- 2 صورة شخصية حديثة.
 
4- يتم تحصيل الاشتراك طبقًا للمدة والمرحلة المدونة بالاستمارة + قيمة الكارت عند استخراجه، يستخرج الكارت فى أول مرة من أية مكتب اشتراكات.
 

الطلبة الوافدين

الازهر الشريف

وزارة النقل

مترو الانفاق



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