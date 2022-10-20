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الأرصاد: المدن المطلة على خليج السويس تحت تأثير الأمطار الرعدية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:22 م
الأرصاد: المدن المطلة على خليج السويس تحت تأثير الأمطار الرعدية الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه بعد أن تساقطت الأمطار علي بعض مدن شمال ووسط الصعيد تحركت السحب لتصبح المدن المطلة علي خليج السويس تحت تأثير الأمطار الرعدية.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مع التقدم في الوقت تصبح سيناء تحت تأثير الأمطار والسحب الرعدية، وتستمر الأمطار لآخر اليوم.
 
ويشهد اليوم، الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد  ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء ، تمتد إلى جوي سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر قد تكون رعدية ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على شمال ووسط الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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