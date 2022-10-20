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اعترافات مستريحة الميكب بالإسكندرية: "أوهمتهم بفوائد كبيرة"

الخميس، 20 أكتوبر 2022 09:56 ص
اعترافات مستريحة الميكب بالإسكندرية: "أوهمتهم بفوائد كبيرة" مستحضرات تجميل - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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"أوهمتهم بفوائد كبيرة"، بهذه الكلمات اعترفت مستريحة وشريكتها بالنصب على المواطنين وجمع 22 مليون جنيه منهم بزعم توظيف هذه الأموال في مستحضرات التجميل بالإسكندرية.
 
ونجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاشتراك مع أخرى بالاستيلاء على 22 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين- مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من إحدى السيدات وشقيقتها لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مقابل أرباح متفق عليها وقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (سيدتين شريكتين بإحدى شركات مستحضرات التجميل – لإحداهما معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 22 ) مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف إحداهما وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثانية على النحو المشار إليه، فتم حبس المتهمين.

مستحضرات تجميل

مستريحة الاسكندرية

امن الاسكندرية

جرائم النصب



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