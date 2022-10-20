ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10163 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1940 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12481 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4151 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3159 نقطة.