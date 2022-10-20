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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:31 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10163 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1940 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12481 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4151 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3159 نقطة.

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