إيطاليا تحذر من اختفاء مدينة البندقية بنهاية القرن بسبب تغير المناخ

فاطمة شوقى

تسبب تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر في قلق عارم للسلطات الإيطالية، وذلك مع تحذيرات باختفاء مدينة البندقية بحلول عام 2100، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستوى سطح البحر شهد ارتفاع في مدينة البندقية، وسيستمر هذا الارتفاع في الشتاء، مع توقعات بغرق المدينة مجددا، على سبيل المثال، ظهرت صور لساحة القديس مرقس مغطاة بمياه البحر.

وأوضحت الصحيفة إلى أن الفيضانات آخذة في الازدياد، ولذلك تقوم السلطات المحلية بتركيب ممرات للمشاة في جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى الجسور التي تم بناؤها، وعلى الرغم من ذلك فإن البندقية معرضة للاختفاء بحلول 2100.

وقالت الصحيفة إن البندقية حوالى 120 جزيرة يعبرها 177 قناة، و391 جسرا، وعلى الرغم من ذلك فإن تغير المناخ قادر على ما بناه مهندسو عصر النهضة.

وعرفت هذه الظاهرة باسم ALTA ACQUA ، التي تعنى المياه المرتفعة، وتحدث هذه الظاهرة بشكل أساسى عندما تجتمع هذه العوامل الثلاثة ، وهى المد الفلكى ورياح الخماسين والضغط الجوى.

بسبب تغير المناخ، شهدت البندقية ارتفاعًا في الفيضانات من ألتا أكوا - وهي الأعلى منذ 50 عامًا، والآن مع قدوم فصل الشتاء، بينما تضرب رياح البحر المدينة، يلجأ السائحون والمقيمون إلى الفنادق والمحلات التجارية.