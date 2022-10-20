اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:57 م
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إعدام 263 كيلو أغذية فاسدة خلال حملة لجهاز حماية المستهلك بأسوان

الخميس، 20 أكتوبر 2022 06:45 م
إعدام 263 كيلو أغذية فاسدة خلال حملة لجهاز حماية المستهلك بأسوان حملة تموينية بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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شن فرع الجهاز الإقليمى لحماية المستهلك بمحافظة أسوان عددًا من الحملات المكبرة التى استهدفت المرور على 48 كيانا تجاريا داخل نطاق مركز ومدينة إدفو، تحت إشراف صالح فنجرى مدير فرع الجهاز.

وأسفرت الحملات عن تحرير 85 محضرا ومخالفة لقانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن أسعارالسلع المعروضة للبيع، وكذا عدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين، بالإضافة إلى مخالفات نظافة وإشتراطات بيئية، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية.
 
كما أسفرت الحملات عن إعدام 263 كجم من الأغذية المتنوعة، و97 لتر زيت ومياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن إزالة 13 حالة تعدٍ وإشغال طريق، مع إعداد 4 مذكرات غلق إدارى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
شارك فى تنفيذ أعمال الحملات العاملين ونواب ورؤساء الأحياء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة إبراهيم سليمان، بجانب وحدات البيئة والتراخيص، ومكتب مراقبة الأغذية، وأيضاً قوات شرطة المرافق بإدفو.
 
يأتى ذلك استمراراً للتعاون بين محافظة أسوان والجهاز الإقليمى لحماية المستهلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
 
 
 

 


جهاز حماية المستهلك

ادفو

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