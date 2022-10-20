إصابة شخصين فى انقلاب سيارة بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب شخصان، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالقرب من مدخل قرية الشيخ على بالصحراوي الغربي بقنا.



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الغربي بقنا، بالقرب من قرية الشيخ على، وتم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى، وتبين إصابة توفيق ربيع، وجبريل عيسي، من مركز نجع حمادي.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقى العلاج اللازم.









