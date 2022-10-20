إزالة 67 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، عن إزالة 67 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، بالمرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات والتى بدأت فى 8 أكتوبر الجارى وتستمر حتى 27 أكتوبر.

وكشف محافظ سوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى شنت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتى أسفرت عن إزالة 43 حالة تعدٍ بالمبانى على مساحة 2125 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 24 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدان وقيراط و16 سهما.

وشدد الفقى على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.