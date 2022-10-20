اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:47 م
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إزالة 135 حالة تعدٍ زراعى بالشرقية بمساحة 23 ألفا و727 متر مبانى 167 فدانا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:44 م
إزالة 135 حالة تعدٍ زراعى بالشرقية بمساحة 23 ألفا و727 متر مبانى 167 فدانا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ20 وأسفرت الحملات عن إزالة 112 حالة تعدٍ بمساحة 23 ألفا و727 متر مبانى و25 حالة تعدٍ بمساحه 167 فدانا و12 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 


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