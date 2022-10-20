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إحالة أوراق 9 متهمين إلى فضيلة المفتى لاتهامهم بقتل شاب والتمثيل بجثته بالمنيا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 08:26 م
إحالة أوراق 9 متهمين إلى فضيلة المفتى لاتهامهم بقتل شاب والتمثيل بجثته بالمنيا محكمة جنايات المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أحالت محكمة جنايات المنيا أوراق 9 متهمين بينهم سيدتين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا، وذلك لاتهامهم بقتل شاب والتمثيل بجثته وإصابة آخر على خلفية مشاجرة وقعت بين الجانبين لخلافات المصاهرة. 
 
ترجع أحداث القضية إلى تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بمقتل شاب وإصابة آخر بمركز مطاي وانتقل ضباط البحث الجنائي بالمركز لفحص البلاغ حيث تبين مقتل مصطفى. ح وشهرته كريم وإصابة نجل خاله.
 
كما كشفت تحريات البحث الجنائي أن سبب الحادث وقوع مشاجرة بين عائلتي "خلف. م" و"جمال. ن" بسبب المصاهرة قام على أثرها أفراد عائلة خلف بالتجمع والتربص لأفراد عائلة جمال حاملين أسلحة بيضاء وشوم أثناء دخولهم إلى الشارع الذي يقع فيه منزلهم فتمكنوا من قتل أحد أفراد عائلة نظير ويدعي مصطفى. ح  وأصابوا "أحمد. ج" ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالتمثيل بجثة المجني عليه ومروا فوق جثته بالسيارة. 
 
وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين الـ9 وهم رجل وزوجته وأبنائهما الثلاثة وشقيقه وزوجته وأبنائهما الاثنين وحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بإعدامهم شنقًا.
 

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