أول منظومة للدراجات فى مصر.. انطلاق المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك"

كتبت - مرام محمد

أطلقت محافظة القاهرة المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك" بوسط البلد، والذي يعد أول مشروع من هذا النوع يطبق داخل محافظة على مستوى الجمهورية؛ لتشجيع فكرة ركوب الدراجات كوسيلة للمواصلات في العاصمة، والحد من الزحام والكثافات المرورية كخطوة فعلية نحو بيئة نظيفة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ (COP27)، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة،

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، تشغيل 250 دراجة بـ26 محطة موزعة على شوارع مناطق وسط البلد، منها محطات بميادين عبدالمنعم رياض، والتحرير، والفلكى، ومحمد فريد، وشارع عبدالخالق ثروت وغيرها، ليغطى شوارع وسط البلد وعابدين وميدان التحرير، حتى رمسيس وجاردن سيتي والزمالك؛ بهدف تكامل وسائل النقل وتخفيف الزحام بمناطق الزمالك وجاردن سيتى ووسط القاهرة وتسهيل التنقل فى هذه المناطق ونشر ثقافة ركوب الدراجات.

يعتمد المشروع على فكرة منظومة مشاركة الدراجات، وهو نظام يقوم على وجود شبكة كبيرة من النقاط التى تتوافر بها دراجات للاستخدام العام تدار بتطبيق على الموبايل وبأسعار منخفضة تبدأ من جنيه للساعة الواحدة أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع سيتم توفيره بالمركز الرئيسى للمشروع بميدان عبدالمنعم رياض.

وتسعى محافظة القاهرة من خلال مشروع "كايرو بايك"، إلى دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات فى إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة، حيث سيسهم كل ذلك فى تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة.