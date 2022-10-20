أوكرانيا: تصدير 8 ملايين طن من المنتجات الزراعية عبر الموانئ البحرية حتى الآن

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية - في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أنه "منذ رحيل أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية، تم بالفعل تصدير 8 ملايين طن من المنتجات الزراعية".

وأضاف البيان "أن سفينتين تحملان 82 ألف طن من المنتجات الزراعية غادرتا ميناء "بيفديني" صباح اليوم الخميس.. وعلى وجه الخصوص، غادرت الناقلة ATLANTIS ALMERIA وناقلة السوائب ARIS T من الميناء، واتجهتا إلى دول آسيا وأوروبا".

وأشار البيان إلى أن 362 سفينة تحمل منتجات زراعية أوكرانية غادرت الموانئ الوطنية إلى دول في آسيا وأوروبا وإفريقيا منذ بدء سريان المبادرة في 1 أغسطس الماضي.

ووُقعت المبادرة في 22 يوليو الماضي في إسطنبول بين العديد من الأطراف الدولية؛ بهدف رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، مقابل مساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.. ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، حيث غادرت أول سفينة تحمل شحنة من المنتجات الغذائية الأوكرانية ميناء أوديسا في 1 أغسطس الماضي.