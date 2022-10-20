أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد على قرى ومراكز وأحياء أسيوط.. صور

أسيوط ، هيثم البدري

شهدت محافظة أسيوط قبل قليل، هطول أمطار غزيرة وحالة من الطقس السيء رغم اعتدال درجات الحرارة، إلا أن المحافظة قد شهدت هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، وتسببت الأمطار فى غرق الشوارع الرئيسية والميادين العامة.

وأشار محافظ أسيوط ، إلى إنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة الأوضاع الجارية ميدانيًا ونشر معدات وسيارات شفط مياه الأمطار بالمناطق والأماكن التي قد تشهد تجمعات للمياه وخاصة بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق لمواجهة أية أمطار أولًا بأول وفصل التيار الكهربائي عن الأعمدة في فترات هطول الأمطار كإجراء احترازي خوفاً على حياة المواطنين مع متابعة مستمرة من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة المنعقدة على مدار 24 ساعة مع الاستعانة بكافة الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس ومواجهة أية تقلبات جوية محتملة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.



وأوضح اللواء عصام سعد، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وفي حالة استعداد مستمرة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها للتعامل الفوري ورفع أية تراكمات للمياه بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار بالإضافة إلى تطهير مصارف وبالوعات المياه.



وأكد المحافظ أن هناك خطة موسعة بجميع المراكز والأحياء للتعامل السريع مع أى طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة مؤكداً أن الأوضاع تسير بشكل جيد حتى الآن مشيرًا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات بغرفة عمليات المحافظة والمراكز والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.



وناشد محافظ أسيوط المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب القيادة على الطرقات السريعة في حالة سقوط الأمطار وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق معلنًا عن أرقام للتواصل السريع مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها

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