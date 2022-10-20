أمطار خفيفة وسحب سوداء تغطى سماء محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، مع هطول أمطار خفيفة، في بعض الأماكن، جراء تواجد كثيف للسحب السوداء المحملة بالمياه ونشاط ملحوظ للرياح، هذا وتعد هذه أول الظواهر لفصل الشتاء بالمحافظة، حيث اختفت الشمس تمامًا وسط الغيوم التي تأخذ طريقها نحو المنخفضات الجوية.

من جانبها، كانت محافظة سوهاج قد أعلنت عن استعدادها المبكر لفصل الشتاء هذا العام، حيث عقد المحافظ اجتماعا مع كافة الأطراف المعنية، وتم تحديد كيفية التعامل في حالة سقوط الأمطار على المحافظة، كما قام المحافظ بعمل جولة تفقدية بمخرات السيول بعدد من المراكز للتأكد من سلامتها وخلوها من العوائق.