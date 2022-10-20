وذكرت مجلة (بولتيكيو)، اليوم /الخميس/، أن برلين تهدف إلى إدراج هذا المطلب في مسودة نتائج قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي الخميس والجمعة.

حيث جاء في تعديل الجانب الألماني على مسودة نتائج القمة أنه يجب على حكومات الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية "العمل مع الدول التي لديها القدرة على تطوير حقول غاز جديدة، كجزء من التزامات اتفاقية باريس للمناخ".