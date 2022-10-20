أفضل 6 علاجات منزلية لفقر الدم.. منها الزبادى والسمسم

كتب – حسام الشقويرى

فقر الدم هو حالة يكون فيها جسمك منخفضًا في خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم الحمراء السليمة هي الجزء الرئيسي من الهيموجلوبين في الدم الذي يربط الأكسجين. هذا يعني ببساطة أنه إذا كان لديك انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين ، فقد لا تحصل الخلايا في جسمك على ما يكفي من الأكسجين لتعمل بشكل صحيح ، مما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب وانخفاض الطاقة في معظم الأوقات، وفقا لما نشره موقع food.ndtv

فيما يلى بعض من أفضل العلاجات المنزلية لفقر الدم التي يمكن أن تساعد في تعزيز طاقتك واستعادة حيويتك.

1 - . زيادة تناول فيتامين سي

يميل فقر الدم إلى إضعاف جهاز المناعة، وبالتالي قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض الالتهابية. يمكن أن تساعد الجرعات الكافية من فيتامين سي في تقويتك من الداخل وفي نفس الوقت تساعد أيضًا في امتصاص الحديد.

2 - الزبادي مع الكركم

في كتابه "علاجات الايورفيدا المنزلية" ، يقترح الدكتور فاسانت لاد أن أولئك الذين يعانون من فقر الدم يجب أن يتناولوا كوبًا من الزبادي مرتين يوميًا ، صباحًا وبعد الظهر ، مع ملعقة صغيرة من الكركم.

3 - . تناول المزيد من الخضار

تعتبر الكميات الكبيرة من الكلوروفيل الموجودة في الخضار الخضراء مثل السبانخ والكرفس والخردل والبروكلي مصدرًا جيدًا للحديد.

4 الشمندر الطازج أو عصير الرمان.

جذر الشمندر غني بحمض الفوليك الذي يمكنك جمعه مع التفاح أو الجزر. من ناحية أخرى ، فإن الرمان غني بالحديد والمعادن الأخرى مثل النحاس والبوتاسيوم. يمكن لكل من هذه العصائر ، إذا تم تناولها بانتظام ، أن تعزز مستويات الطاقة لديك من خلال دعم تدفق الدم الصحي وتجعلك تشعر بمزيد من النشاط.

5 - ماء نحاسي

تعتبر المياه النحاسية صحية للغاية و ينصح الدكتور فاسانت لاد بتخزين المياه في وعاء نحاسي طوال الليل كل صباح. هذا يساعد في تجديد جسمك بالمعادن الطبيعية ومن المعروف أيضًا أنه جيد جدًا لعلاج تساقط الشعر.

6 - بذور السمسم

يعد تناول بذور السمسم طريقة رائعة أخرى لزيادة تناول الحديد ، وخاصة بذور السمسم الأسود ، و يمكنك نقع بذور السمسم في بعض الماء لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات ثم طحنها لتكوين معجون تناول هذا مع ملعقة صغيرة من العسل كل يوم.